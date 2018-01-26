Живущую с детьми в конюшне женщину поставят на учет

Управление МВД Хабаровского края завершило проверку жительницы города Вяземский, которая организовала в своем жилище приют для животных. В одном помещении с женщиной и двумя ее детьми жили собаки, козы и кони.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на правоохранительные органы, во время проверки установлено, что дети содержались в антисанитарных условиях в помещении на заброшенной фабрике.

Принято решение привлечь их мать к административной ответственности. Статья — «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних». С матерью детей будет проведена профилактическая работа в отделе по делам несовершеннолетних.

Об этом случае проинформированы уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае и краевой вице-премьер. Управление образования Хабаровска посодействовало в вопросе зачисления детей в школу.

Сейчас семью перевезли в частный дом в Хабаровске.