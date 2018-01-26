Власти Москвы запретили строить гостиницу на Красной Пресне

Владельцы офисного здания на Красной Пресне в Москве не получили разрешения от властей города на реконструкцию и открытие гостиницы. Изменения в правила землепользования и застройки не согласилась внести градостроительно-земельная комиссия Москвы.

Увеличить высотность здания хотели владельцы здания по адресу Красная Пресня, 20, строение 4. Планом реконструкции предполагалось открытие гостиницы на 20 номеров и ресторана.

«РИА Новости» сообщает, что офисное здание площадью 967 кв. м предполагалось расширить до 1307 «квадратов». Комиссия не согласовала данную инициативу, так как в непосредственной близости от здания расположен жилой дом.

Ранее портал iz.ru сообщил, что жилой квартал построят в районе Нижние Мневники в рамках реновации.