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Власти Москвы запретили строить гостиницу на Красной Пресне

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Фото: yandex.ru/maps
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Владельцы офисного здания на Красной Пресне в Москве не получили разрешения от властей города на реконструкцию и открытие гостиницы. Изменения в правила землепользования и застройки не согласилась внести градостроительно-земельная комиссия Москвы.

Увеличить высотность здания хотели владельцы здания по адресу Красная Пресня, 20, строение 4. Планом реконструкции предполагалось открытие гостиницы на 20 номеров и ресторана.

«РИА Новости» сообщает, что офисное здание площадью 967 кв. м предполагалось расширить до 1307 «квадратов». Комиссия не согласовала данную инициативу, так как в непосредственной близости от здания расположен жилой дом.

Ранее портал iz.ru сообщил, что жилой квартал построят в районе Нижние Мневники в рамках реновации.

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