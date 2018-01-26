Скелетированные останки обнаружены на юге Москвы

Доследственная проверка проводится следственными органами по факту обнаружения скелетированных останков мужчины на юге Москвы. Останки нашли вечером в четверг, 25 января, около железнодорожного путепровода вблизи Варшавского шоссе.

Как рассказала «Известиям» старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова, установлено, что смерть мужчины наступила более года назад.

Выполняются проверочные мероприятия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняется личность погибшего и причина его смерти.

Ранее СМИ сообщили о трупе в багажнике влетевшего в остановку в Москве автомобиля.