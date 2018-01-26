Прямой эфир

Скелетированные останки обнаружены на юге Москвы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доследственная проверка проводится следственными органами по факту обнаружения скелетированных останков мужчины на юге Москвы. Останки нашли вечером в четверг, 25 января, около железнодорожного путепровода вблизи Варшавского шоссе.

Как рассказала «Известиям» старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова, установлено, что смерть мужчины наступила более года назад.

Выполняются проверочные мероприятия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняется личность погибшего и причина его смерти.

Ранее СМИ сообщили о трупе в багажнике влетевшего в остановку в Москве автомобиля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тело неизвестного мужчины обнаружено у подножия вулкана на Камчатке
Тело мужчины с ножом найдено под мостом в центре Москвы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017