Массовое отравление произошло в гимназии Хабаровска

Роспотребнадзор проводит проверку по факту вспышки острой кишечной инфекции среди учащихся одного из лицеев в Хабаровске. Эксперты работают в самом учебном заведении и в компании, которая занималась организацией процесса питания школьников.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на управление ведомства по Хабаровскому краю, известно о девяти случаях заболевания. Один ребенок был госпитализирован, другие находятся на амбулаторном лечении.

Медработники сейчас осматривают всех детей, которые могли контактировать с заболевшими. Также проверяются учителя и все сотрудники гимназии.

Портал iz.ru накануне сообщил о том, что девять учеников одной из школ подмосковной Электростали были госпитализированы с подозрением на ротавирусную инфекцию.

Также стало известно о том, что прокуратура проводит проверку по факту заболевания детей в Ульяновске. Там гастроэнтеритом заболели 11 воспитанников детского сада.