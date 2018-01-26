Полицейского в Давосе сбила машина из кортежа Трампа

Швейцарский полицейский попал под автомобиль в Давосе после того, как попытался остановить машину. Местная пресса сообщает, что BMW X5 со швейцарскими номерами входил в кортеж американского президента Дональда Трампа.

Вечером в четверг, 25 января, правоохранитель пытался остановить автомобиль, однако водитель прибавил скорость и ударил полицейского правым крылом, этот момент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Полицейский успел отскочить в сторону, что ослабило удар, отмечает ТАСС.

Комментариев о происшествии нет ни со швейцарской, ни с американской стороны.

В Давос Дональд Трамп прибыл накануне, он заявил, что приехал с посланием мира и процветания. Выступление американского лидера на форуме состоится в пятницу.