Небольшой снег и слабый мороз ожидаются в Москве 26 января

Мороз до –5 градусов и небольшой снег ожидаются в Москве в пятницу, по области температура может опуститься до 7 градусов мороза, информирует погодный центр «Фобос».

«В Москве и области преобладание облачной погоды, местами небольшой снег (в столице преимущественно в первой половине дня). Максимальная температура в мегаполисе –3…5 градусов, в Подмосковье –2…7 градусов», — говорится в сообщении на сайте метеослужбы.

Как отмечают синоптики, такие температуры на 3–5 градусов выше климатической нормы. Метеорологи также прогнозируют в этот день ветер скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление в городе будет слабо расти и составит 759 мм ртутного столба.

Как ранее писал портал iz.ru, потепление придет в столицу уже в понедельник: 29 января ожидается температура от –3 до +2 градусов, а не следующий день — от –1 до +4 градусов.