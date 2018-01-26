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Несколько лавин сошли на трассы Сахалина

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В Невельском и Холмском районах Сахалина на автодороги сошли несколько лавин. Обошлось без пострадавших.

Как пояснили «Интерфаксу» в противолавинном центре управления Сахалингидрометслужбы, человеческих жертв удалось избежать потому, что трассы были закрыты для проезда из-за сильной метели. Объемы лавин составили около 40 куб. м.

Информация о сходе лавин в этих районах поступила и накануне. Тогда тоже никто не пострадал. Эксперты на следующей неделе собираются выехать на место инцидента и оценить ситуацию.

Высокая лавинная опасность в этих районах сохраняется, также она объявлена в Александровске-Сахалинском, Смирныховском, Анивском, Корсаковском, Макаровском, Томаринском и Долинском районах. Кроме того, вероятность схода лавин существует и в пригороде Южно-Сахалинска.

Между тем, по сообщениям ИА SakhalinMedia, которое ссылается на справочную службу «Сахалин», на острове отменены восемь пригородных поездов. Это тоже связано с неблагоприятными погодными условиями.

Портал iz.ru 24 января сообщал о том, что пассажирский поезд Ноглики – Южно-Сахалинск несколько часов провел на перегоне в снежном плену. Он сделал вынужденную остановку из-за сильных снежных переметов.

Напомним, со среды Сахалинская область находится под влиянием нескольких циклонов. Они принесли на остров метели и сильные ветра.

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