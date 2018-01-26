Прямой эфир

Двоих жителей Хабаровска отправили в колонию за сутенерство

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Хабаровске вынесен приговор троим местным жителям, которые организовали занятие девушек проституцией. Одна из них была несовершеннолетней.

Как удалось выяснить следствию, житель Хабаровска и двое его знакомых организовали интим-фирму в 2015 году. Для оказания услуг они привлекли шесть девушек. Им было известно о том, что одной из них было 16 лет. Сутенеры принимали заказы и выступали в роли водителей и охранников. Половину полученных проститутками денег мужчины забирали себе.

Один из фигурантов дела получил пять лет колонии особого режима, второй — три года колонии общего режима, третий участник преступления приговорен к трем года заключения условно.

Как отмечает ИА AmurMedia, двое обвиняемых признали вину частично. Они не отрицали факт сутенерства, но при этом утверждали, что не знали о том, что одна из девушек является несовершеннолетней. Третий фигурант полностью признал вину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд вынес приговор трем убийцам полицейских в Подмосковье
Британский моряк со скандальной подлодки украл выручку у проститутки

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017