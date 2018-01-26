Двоих жителей Хабаровска отправили в колонию за сутенерство

В Хабаровске вынесен приговор троим местным жителям, которые организовали занятие девушек проституцией. Одна из них была несовершеннолетней.

Как удалось выяснить следствию, житель Хабаровска и двое его знакомых организовали интим-фирму в 2015 году. Для оказания услуг они привлекли шесть девушек. Им было известно о том, что одной из них было 16 лет. Сутенеры принимали заказы и выступали в роли водителей и охранников. Половину полученных проститутками денег мужчины забирали себе.

Один из фигурантов дела получил пять лет колонии особого режима, второй — три года колонии общего режима, третий участник преступления приговорен к трем года заключения условно.

Как отмечает ИА AmurMedia, двое обвиняемых признали вину частично. Они не отрицали факт сутенерства, но при этом утверждали, что не знали о том, что одна из девушек является несовершеннолетней. Третий фигурант полностью признал вину.