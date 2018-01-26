Трамп готов признать американцами 1,8 млн мигрантов

Американский президент Дональд Трамп готов дать гражданство США почти 2 млн мигрантов. Соответствующую стратегию Трамп готов подписать после обсуждения сенатом.

Представители Белого дома рассказали, что сенат США обсудит принятие плана в начале февраля. Документом предусмотрено выделение конгрессом $25 млрд в «целевой фонд» для постройки стены на границе с Мексикой, сообщает «Газета.ру».

Согласно новой стратегии финансовая поддержка семей мигрантов будет ограничена. Предусмотрено и окончание визовой лотереи США для ряда государств.

Портал iz.ru сообщал, что Трамп намерен сохранить военную тюрьму в Гуантанамо. 12 января сторонники закрытия Гуантанамо устроили акцию протеста перед Белым домом.