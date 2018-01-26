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Число погибших при пожаре в южнокорейской больнице увеличилось до 41

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Фото: Global Look Press/Newsis/ZUMAPRESS
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Число погибших при пожаре в южнокорейской больнице увеличилось до 41. Об этом пишет информационное агентство «Ренхап». 

Также сообщается о 79 пострадавших, из которых девять человек находятся в тяжелом состоянии.

Причиной гибели людей, по предварительной информации, стало отравление продуктами горения. 

Пожар начался около 7:30 по местному времени (1:30 мск) в отделении неотложной помощи на первом этаже главного корпуса больницы имени короля Седжона в городе Мильян. Возгорание удалось ликвидировать только через полтора часа. 

Около 52 человек перевезли в соседние медицинские учреждения. Также были эвакуированы 94 человека из расположенного рядом с больницей дома престарелых. 

Как ранее писал портал iz.ru, президент Южной Кореи Мун Чже Ин созвал экстренное совещание в связи с ситуацией. Лидер страны распорядился установить точную причину инцидента. 

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