Число пострадавших при пожаре в больнице в Южной Корее достигло 79

Число пострадавших во время пожара в одной из больниц в Южной Корее достигло 79. Об этом в пятницу, 26 января, передает информагентство Ренхап.

Сообщается, что жертвами пожара стали 33 человека. По данным агентства, девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Портал iz.ru писал о том, что президент страны Мун Чжэ Ин созвал экстренное совещание.

Пожар возник на первом этаже больницы имени короля Седжона в городе Мильян утром в пятницу, 26 января. На момент ЧП в лечебном учреждении находились 111 человек.