Путин поздравил студентов на Всероссийском форуме в Казани

5 тыс. студентов из 38 субъектов федерации Татьянин день отметили Всероссийским образовательным форумом в Казани. Поздравить учащихся и преподавателей вузов страны пришел президент. Владимир Путин отметил преимущества, которые есть у современной молодежи.

После посещения форума президент провел телемост с ведущими вузами РФ. Поддержана идея студентов по внедрению QR-кодов в печатных дипломах. Работодатели смогут быстрее получать сведения о потенциальных сотрудниках. Информация о них самих тоже должна быть доступна. Это забота университетов.

В России построена единая сеть из десяти федеральных университетов. Вузы призваны стать флагманами развития целых территорий РФ и отраслей. Помочь в освоении огромных пространств от Арктики, Сибири до Дальнего Востока.