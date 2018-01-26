13 человек погибли при пожаре в больнице в Южной Корее

13 человек погибли, более 40 получили травмы различной степени тяжести в результате пожара в больнице в южнокорейском городе Мильян. Об этом сообщает агентство Ренхап.

По информации журналистов, пожар возник в отделении неотложной помощи на первом этаже главного корпуса больницы имени короля Седжона.

Сейчас в больнице всё еще находятся около 100 пациентов, 141 человек был эвакуирован.

Сообщается, что возгорание удалось ликвидировать спустя 1 ч 40 мин.

Как писал портал iz.ru ранее 25 января, двое детей погибли во время пожара в квартире в Москве. Из дома были эвакуированы 15 человек.