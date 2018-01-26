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Автомобиль упал с эстакады Третьего транспортного кольца на западе Москвы

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Автомобиль упал с эстакады Третьего транспортного кольца на западе Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев произошедшего. 

По информации журналистов, ДТП произошло при съезде на Кутузовский проспект. Сообщается также о пострадавших. Их число не уточняется. 

Обстоятельства происшествия выясняются.

Как писал портал iz.ru 25 января, легковой автомобиль столкнулся с грузовиком около подмосковного Воскресенска. На месте ДТП погибли три человека.

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