Автомобиль упал с эстакады Третьего транспортного кольца на западе Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев произошедшего.

По информации журналистов, ДТП произошло при съезде на Кутузовский проспект. Сообщается также о пострадавших. Их число не уточняется.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Как писал портал iz.ru 25 января, легковой автомобиль столкнулся с грузовиком около подмосковного Воскресенска. На месте ДТП погибли три человека.