Утвержден окончательный список приглашенных на ОИ-2018 спортсменов РФ

На Олимпийские игры в южнокорейский Пхёнчхан поедут 169 российских спортсменов, сообщил первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«Была окончательно утверждена заявка, куда вошли 169 спортсменов. К сожалению, наши ведущие спортсмены не вошли в заявку», — цитирует его «Интерфакс».

По словам Позднякова, общая заявка делегации с сопровождающими состоит из 340 человек.

В четверг Международный олимпийский комитет опубликовал 17 критериев, по которым проводил отбор российских спортсменов для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года.