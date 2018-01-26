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Moody's повысило прогноз по суверенному рейтингу России

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Международное рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз по суверенному рейтингу России со стабильного на позитивный, подтвердив его на уровне Ва1.

Как сообщает «РИА Новости», одним из факторов, повлиявших на пересмотр прогноза, рейтинговое агентство называет «организационную прочность», которая позволила российским макроэкономическим структурам справиться с шоком от падения цен на нефть и введения санкций.

Кроме того, Moody's отмечает возросшую жизнеспособность российских экономических и налоговых структур, снизивших уязвимость страны перед шоковыми воздействиями извне, которые могли бы возникнуть из-за геополитической напряженности или повторного падения цен на углеводороды.

В сентябре рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах России. Рейтинг был зафиксирован на уровне «BBB-», улучшен со стабильного до позитивного.

В том же месяце международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне BB+ с положительным прогнозом.

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