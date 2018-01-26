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Минюст США начал восстанавливать переписку агентов ФБР

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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens/ZUMAPRESS
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Министерство юстиции США нашло смс-переписку двух высокопоставленных агентов из команды спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера, сообщается в письме генерального инспектора ведомства Майкла Хоровица.

Данная переписка была найдена после громкого скандала об ее исчезновении, уточняет «РИА Новости». В ФБР утверждали, что были потеряны данные переписки не только с телефонов двух агентов, но и с тысяч мобильников, находящихся на их балансе.

Республиканцы в сенате подозревают, что брань в адрес американского лидера Дональда Трампа в переписке сотрудников Мюллера может означать их предвзятость в расследовании.

В декабре 2017 года сообщалось, что в переписке между собой два сотрудника ФБР называли Дональда Трампа болваном.

Расследование якобы вмешательства России в американские выборы 2016 года проводит ФБР, а также спецкомитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса. Москва неоднократно отрицала информацию о якобы попытках повлиять на исход президентской кампании.

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