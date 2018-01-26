Прямой эфир

Четыре новых ГОСТа появятся в России

0
Фото: ТАСС/Алеев Егор
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гречке, рису, красной икре и сливочному маслу утвердили новые ГОСТы, в которых предусмотрены более жесткие, чем сейчас, требования к продуктам.

Документ подготовили в Рoскачестве и утвердили в Росстандарте. Из документа следует, что с 1 марта новые правила будут применяться в тестовом режиме. С начала весны 2021 года после апробации на рынке они перейдут в статус постоянно действующих.

В частности, для красной икры вводится ограничение на содержание отстоя (так называемого джуcа) — 5% от конечного продукта.

Предварительный ГОСТ на рис вводит понятие доброкачественных ядер. Их в продукте должно быть не менее 99,7%.

Изготовителям гречки придется, к примеру, соблюдать требования по кислотному числу жира.

Новый стандарт на сливочное масло устанавливает значение термoустойчивости до 1, ее при проверках высчитывают по специальной формуле.

Эксперты считают, что новые правила задают вектор развития пищевой промышленности.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Стандарты на будущее

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Подлинность алкоголя проверят по ГОСТу
Ведомства разрабатывают правила определения качества спиртного
Россия утвердила ГОСТ на кокосовые орехи

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017