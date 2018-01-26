Личность подозреваемого в нападении на полицейского в Саратове установлена

Правоохранители установили личность одного из двух подозреваемых в вооруженном нападении на полицейского в Саратове.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Также полицейские установили автомобиль, на котором передвигался подозреваемый.

«Сотрудниками полиции реализуется комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения подозреваемых и их задержание», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что вооруженное нападение на полицейского произошло в ходе проведения оперативных мероприятий. В результате нападения он получил телесные повреждения не опасные для жизни и здоровья.

Инцидент произошел вечером 25 января возле села Рыбушка. Выстрелив в полицейского, злоумышленники скрылись на двух легковых автомобилях.