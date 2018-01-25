Подрядчик по реконструкции студенческого кампуса ПсковГУ объявлен

Подрядчик по реконструкции студенческого кампуса Псковского государственного университета объявлен, информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Стала известна организация-подрядчик для проведения работ по реконструкции студенческого кампуса. Под кампус определено недостроенное здание гостиницы «Интурист». Приспособить объект под то, чтобы он подходил под студенческий кампус, предстоит компании из Санкт-Петербурга ООО «Опрстрой».

Денежные средства на возможность провести необходимые работы выделены в размере 447,5 млн рублей. Финансирование осуществляется Министерством образования, сообщает Псковская лента новостей.

Исходя из документации технического задания, исполнителю предстоит произвести работы общестроительного характера по возведению здания: восстановить защитный бетонный слой уже построенных несущих конструкций, провести восстановление арматуры, где это потребуется, вставить окна и двери, провести кровельные работы.

Также предстоит утеплить помещение, произвести облицовку и отделку фасада, осуществить ряд столярных работ. Работы по благоустройству прилегающей территории тоже входят в обязанность подрядчика.