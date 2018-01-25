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Увеличилось число погибших в результате падения вертолета на Украине

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Фото: ТАСС/Константин Чергинский
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Четыре члена экипажа погибли в результате падения вертолета Ми-8 в Кременчуге Полтавской области во время тренировочного полета, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел 25 января около 19:15 (20:15 мск) в Автозаводском районе города Кременчуг. После падения вертолет, принадлежавший частной авиакомпании «Украинские вертолеты», загорелся.

Пожар тушат более 20 человек.

Ранее сообщалось, что, скорее всего, вертолет врезался в электроопору, а не в телевышку, как ранее сообщили некоторые СМИ.

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