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Учет диких животных проходит в Башкирии

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Зимний учет диких животных проходит в Башкирии, сообщила пресс-служба Министерства экологии Республики Башкортостан.

Регулярный учет диких животных проходит сейчас в Башкирии. Проходит он для того, чтобы отслеживать количество особей и держать их под контролем. Протяженность изучаемых маршрутов составляет 71 тыс. км. Благодаря такому учету определяются нормативы добычи в сезон охоты, сообщает ИА «Башинформ».

По словам начальника отдела охраны животного мира Ильмира Гималетдинова, особенно важны результаты учета для охотничьих хозяйств, которых насчитывается порядка 127 по республике. Только на одно хозяйство в среднем приходится 350 км длины учетных маршрутов.

В прошлом охотничьем сезоне под запретом было охотиться на зайца, потому что после подсчета было замечено уменьшение их популяции, и, чтобы избежать кризиса, вводились ограничения. А вот охоту на волков мало кто из охотников любит, так как подобная добыча очень затратна в материальном и физическом смысле, поэтому каждый год проводятся меры по регулированию численности хищника.

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