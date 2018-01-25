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Подрядчики объявлены по проектированию велодорожек в Санкт-Петербурге

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Стали известны компании-подрядчики на выполнение работ по проектированию велодорожек в Санкт-Петербурге, информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Подрядные организации на проведение работ по проектированию трех велодорожек в черте города были выбраны посредством проведения конкурса. Победителями конкурса стали компании «Стройпроект» и АСП «Северо-Запад», сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».

Они должны будут до сентября 2018 года разработать проекты и затем презентовать готовые работы. Денежные средства на осуществление работ по трем проектам выделены в размере 40,5 млн рублей.

Первая велодорожка пройдет по маршруту от набережной реки Карповки, далее на отрезке от Морского проспекта до парка 300-летия, затем от проспекта Культуры по Тихорецкому проспекту до проспекта Тореза и до Институтского проспекта через парк Лесотехнической академии к Парголовской улице до Кантемировской улицы.

Вторая велодорожка соединит набережные реки Фонтанки и Обводного канала. Третья же велодорожка пройдет по маршруту от проспекта Юрия Гагарина по улице Типанова, далее по проспекту Славы до Софийской улицы и от Бухарестской в центр города.

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