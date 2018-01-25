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Воронежская Ротонда пройдет экспертизу в связи с разрушением

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Воронежская Ротонда пройдет экспертизу и консервацию в связи с разрушением, информацию об этом разместил в соцсетях депутат Госдумы Евгений Ревенко.

В связи с разрушением Ротонды Евгений Ревенко обратился к Министру культуры Российской Федерации, председателю Российского военно-исторического общества Владимиру Мединскому за помощью с просьбой сохранить памятник Великой Отечественной войны, сообщает ИА «Абирег».

Министр культуры откликнулся на просьбу и поручил своему Министерству и Российскому военно-историческому обществу сначала произвести работы по изучению объекта, а затем законсервировать его. Но перед всеми этими процедурами планируется провести все необходимые экспертизы.

По словам краеведа города Ольги Рудевой, Ротонда никогда не подвергалась никаким видам работ по сохранению. Сейчас он уже находится в таком состоянии, которое можно назвать аварийным. У него сильно осыпается купол и все остальные части. Также краевед отмечает, что, хоть памятнику и 75 лет и у него аварийное состояние, он не потерял своего былого облика и очертания.

10 лет назад, зимой 2008 года, у памятника обрушился купол здания. Тогда руководитель управления культуры Воронежа Иван Чухнов говорил, что на данный момент, технологий для восстановления Ротонды не существует, а переделывать ее не имеет смысла, потому что тогда Ротонда потеряет историческую ценность.

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