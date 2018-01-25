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Три человека погибли при крушении вертолета Ми-8 в Полтавской области

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Не менее трех человек погибли при крушении вертолета Ми-8 в городе Кременчуг Полтавской области Украины. Об этом сообщила представитель областной Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Светлана Рыбалко.

Отмечается, что вертолет был частным и принадлежал компании «Украинские вертолеты». На борту могли находиться четыре человека. Авария произошла в 19:15 по местному времени (2:15 мск).

«К нам пришел вызов об авиационном случае на окраине города Кременчуг с участием вертолета Ми-8 частной авиакомпании. Вертолет осуществлял учебно-тренировочный полет», –– сказала Рыбалко в эфире телеканала «112. Украина».

По данным ГСЧС, скорее всего, вертолет врезался в электроопору, а не телевышку, как ранее сообщили некоторые СМИ.

«Он не врезался в вышку. Там сейчас идет речь об электроопорах», –– отметила Рыбалко.

На место выехали спасатели, медики и полицейские. Прибыли четыре единицы спецтехники. В настоящее время продолжается тушение горящего вертолета.

23 января портал iz.ru сообщал о столкновении легкомоторного самолета и вертолета в небе над немецким городом Филипсбург, четыре человека погибли.

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