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Более 10 тыс. человек эвакуированы в Германии из-за 500-килограммовой бомбы

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Фото: Wikipedia.org
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От 10 до 12 тыс. человек были эвакуированы из центра немецкого города Бохум из-за обнаружения 500-килограммовой бомбы. Об этом сообщили местные власти в своем аккаунте в Twitter.

«От 10 до 12 тыс. были эвакуированы из центра города», — сказано в сообщении.

#BoBombe —  Evakuierung ist abgeschlossen, die Entschärfung kann beginnen. Aktuelle Infos und Fotos: https://t.co/qAogxhDJZT

Людей попросили покинуть не только улицы в районе обнаружения взрывного устройства, но и здания, в том числе административные и историческую городскую ратушу. Экстренная эвакуация завершилась в 18:00 по местному времени (20:00 мск).

 

Отмечается, что бомба весом в полтонны была найдена полицейскими на улице. По некоторым данным взрывное устройство до сих пор не обезврежено и находится под наблюдением полиции. Однако, по данным «РИА Новости», специалисты уже провели контролируемый подрыв бомбы.

В операции были задействованы более 250 сотрудников служб безопасности.

24 января портал iz.ru сообщил, что немецкий историк Кристиан Борман обнаружил в лесу уцелевший 80-метровый фрагмент Берлинской стены.

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