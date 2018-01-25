Более 10 тыс. человек эвакуированы в Германии из-за 500-килограммовой бомбы

От 10 до 12 тыс. человек были эвакуированы из центра немецкого города Бохум из-за обнаружения 500-килограммовой бомбы. Об этом сообщили местные власти в своем аккаунте в Twitter.

«От 10 до 12 тыс. были эвакуированы из центра города», — сказано в сообщении.

#BoBombe — Evakuierung ist abgeschlossen, die Entschärfung kann beginnen. Aktuelle Infos und Fotos: https://t.co/qAogxhDJZT

— Stadt Bochum (@bochum_de) 25 января 2018 г.

Людей попросили покинуть не только улицы в районе обнаружения взрывного устройства, но и здания, в том числе административные и историческую городскую ратушу. Экстренная эвакуация завершилась в 18:00 по местному времени (20:00 мск).

#BoBombe - Die Evakuierung wird frühestens um 18 Uhr abgeschlossen sein; jetzt 215 Kräfte im Einsatz pic.twitter.com/XEUYah7nfP — Stadt Bochum (@bochum_de) 25 января 2018 г.

Отмечается, что бомба весом в полтонны была найдена полицейскими на улице. По некоторым данным взрывное устройство до сих пор не обезврежено и находится под наблюдением полиции. Однако, по данным «РИА Новости», специалисты уже провели контролируемый подрыв бомбы.

В операции были задействованы более 250 сотрудников служб безопасности.

24 января портал iz.ru сообщил, что немецкий историк Кристиан Борман обнаружил в лесу уцелевший 80-метровый фрагмент Берлинской стены.