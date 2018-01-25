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Мощное землетрясение зафиксировано у берегов Калифорнии

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Фото: REUTERS/Mike Blake
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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у американского штата Калифорния 25 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

Толчки зафиксированы в 16:39 по местному времени (19:39 мск). Эпицентр располагался в 173 км от города Ферндейл. Очаг залегал на глубине 5,1 км.

Данные о жертвах и разрушениях не поступали. Геологическая служба установила зеленый уровень угрозы, означающий малую вероятность разрушений.

23 января портал iz.ru сообщал, что у побережья Аляски произошло землетрясение магнитудой 8,2. После этого 13-метровые волны обрушились на остров Кадьяк. На Аляске была объявлена эвакуация и угроза цунами.

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