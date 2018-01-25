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Оставившие пациента на улице в Сочи медсестры будут уволены

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Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
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Оставившие пациента на улице в Сочи медсестры после расследования городским управлением здравоохранения будут уволены, к делу подключились прокуратура Краснодарского края и полиция.

Информацию об этом распространили во всех трех региональных ведомствах в четверг, 25 января.

Поводом для разбирательств стало видео, где две медсестры бросают пациента на каталке возле гаражей.

«Мы крайне осуждаем действия медицинского персонала, будут приняты самые строгие меры — сейчас готовятся документы на их увольнение», — цитирует ТАСС слова начальника управления Марины Вартазарян.

Медсестры заявили, что пациент сам просил его выписать, но оформлять эту просьбу официально не стали.

11 января в Камышине Волгоградской области местная жительница, которая проходила на дому курс терапии по лечению ушного заболевания, скончалась после укола обезболивающего.

По предварительной информации, 10 января 2018 года к 30-летней пациентке пришла медицинский работник, которая должна была сделать ей обезболивающий укол. Ранее женщине уже делали инъекции лидокаина, но в этот раз медсестра ввела пациентке новокаин, после которого у нее случился анафилактический шок.

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