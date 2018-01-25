Небензя рассказал о решающей роли ВКС России в сохранении суверенитета Сирии

Российские Военно-космические силы (ВКС) сыграли решающую роль в сохранении суверенитета и целостности Сирии. С таким заявлением выступил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«В Сирии благодаря решающей роли Военно-космических сил России территория страны была очищена правительственными силами от боевиков террористической группировки ИГИЛ («Исламское государство», запрещена в РФ. — iz.ru). Удалось сохранить Сирию как суверенное государство»,–– сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.

Он подчеркнул, что именно благодаря помощи России сирийскому правительству удалось создать условия для урегулирования кризиса политическим путем.

«Удалось создать условия для возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц, вплотную приступить к урегулированию сирийского кризиса под эгидой ООН», — подчеркнул постпред.

25 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о желании США расчленить Сирию. Министр иностранных дел Сергей Лавров также отмечал, что Вашингтон пытается создать альтернативные органы власти в Сирии для расширения своего влияния и разделения страны.