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Грантовую поддержку молодых ученых усилят в Краснодарском крае

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Переговоры об усилении грантовой поддержки для молодых ученых идут между Российским фондом фундаментальных исследований и Краснодарским краем. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Заявление глава Краснодарского края сделал на встрече со студентами, молодыми учеными и профессорско-преподавательским составом КубГАУ 25 января. На данный момент фонд и бюджет региона выделяют на эти цели по 28 млн рублей. Вениамин Кондратьев заявил, что хотел бы увеличить этот показатель до 50 млн рублей с каждой стороны, сообщают «Кубанские новости».

 Также глава края отметил, что надеется подписать данное соглашение на форму в Сочи. В своем обращении к молодым ученым он рассказал, что считает эту поддержку крайне важной, ведь сейчас у них начинается лучшее время для старта. Кроме того, такая мера поможет в развитии научно-технического прогресса на Кубани.

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