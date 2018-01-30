Томас Робинсон вернется в строй после Матча всех звезд

Игрок БК «Химки» Томас Робинсон близок к возвращению в строй после перелома руки, полученного в матче с «Фенербахче» в ноябре 2017 года. Как сообщил «Известиям» источник в подмосковном клубе, в начале февраля американцу снимут гипс, а уже в середине месяца он приступит к контактным тренировкам. Таким образом, пятый номер драфта НБА-2012 поможет своей команде в заключительных турах регулярного сезона Евролиги и развязке чемпионата Единой лиги ВТБ.

По словам генерального директора «Химок» Павла Астахова, уже в феврале Томас Робинсон может попасть в заявку на игру.

— Мы рассчитываем, что Томас приступит к полноценным тренировкам после Матча всех звезд Единой лиги ВТБ (игра состоится 17 февраля. — «Известия») и скоро вернется в ротацию, — заявил Павел Астахов.

В отсутствие американца шанс проявить себя получили другие центровые подмосковной команды, но в полной мере воспользоваться им смог только 29-летний Малкольм Томас. Экс-игрок «Филадельфии» был признан самым ценным игроком (MVP) 16-го тура Евролиги, набрав 16 очков, сделав семь подборов, четыре перехвата, три передачи и два блок-шота. Встречу с «Бамбергом» он завершил с коэффициентом полезности 28 баллов.

— Конечно, без Робинсона нам приходится непросто, — продолжил Павел Астахов. — Тем не менее наши баскетболисты пытались максимально нивелировать отсутствие травмированного игрока. Здорово выглядит Малкольм Томас, это очень работоспособный центровой. Под кольцом нам неплохо помогают Сергей Моня и Тайлер Ханикатт. Еще у нас есть Дима Соколов, но, к сожалению, пока он не получает много времени на площадке. Надеюсь, что в будущем своим старанием он завоюет больше игровых минут.

Без Томаса Робинсона «Химки» выиграли шесть игр в Евролиге и потерпели пять поражений. Также за этот период подопечные Георгиоса Барцокаса трижды уступили в Лиге ВТБ, в том числе аутсайдеру турнира — эстонскому «Калеву» (84:92). Средние показатели Томаса Робинсона в Лиге ВТБ — 10,3 очка и пять подборов, в Евролиге — 11,4 очка и 7,8 подбора за игру. По последнему коэффициенту он сейчас является лидером Евролиги. И это при том, что 26-летний американец проводит свой первый сезон в европейском баскетболе.

До переезда в Подмосковье форвард отыграл более 300 матчей в НБА. Карьера Томаса Робинсона начиналась в университете Канзаса, с командой которого в 2012 году игрок едва не стал главным героем «Мартовского безумия» (так называют финальную часть баскетбольного чемпионата Национальной студенческой спортивной лиги — NCAA). Тогда канзасский коллектив неожиданно добрался до финала, но уступил звездным баскетболистам из Кентукки.

На драфте-2012 Томаса Робинсона выбрали под пятым номером — тогда все считали, что «Сакраменто» досталась будущая суперзвезда лиги. Однако игрок так и не смог закрепиться сначала в калифорнийской команде, а затем еще в пяти клубах НБА — «Хьюстоне», «Филадельфии», «Портленде», «Бруклине» и «Лейкерс».

Сезон-2016/17 он провел с Коби Брайантом в составе «Лейкерс», набирая пять очков и 4,6 подбора в среднем за матч. Эти показатели не убедили тренера команды из Лос-Анджелеса Люка Уолтона, и Томас стал свободным агентом. Интерес к его кандидатуре проявляли «Миннесота» и «Бостон», но игрок принял решение отказаться от негарантированных минимальных контрактов и попробовать свои силы в Европе.

— Робинсон — лучший центровой не только «Химок», но и всей Лиги ВТБ, — рассказал «Известиям» двукратный вице-чемпион мира Виталий Носов. — Не самые удачные результаты «Химок» в последнее время во многом связаны с его отсутствием. Без него у клуба очень короткая ротация на позиции пятого номера. Малкольм Томас играет практически без замен. Дмитрий Соколов не попадает в заявку, а Марко Тодорович пользуется своим шансом не лучшим образом. Конечно, после перелома Робинсону понадобится время, чтобы набрать кондиции. Но по нему видно, что у него есть огромное желание вернуться на площадку и показать свои лучшие качества. Он настоящий боец и принесет еще много пользы химчанам.

В споре за Томаса Робинсона «Химки» опередили турецкий «Фенербахче». Контракт баскетболиста рассчитан до конца нынешнего сезона.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram