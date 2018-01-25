Число льготных аптек увеличится в Севастополе

Новые пункты выдачи льготных лекарств заработает в Севастополе с 1 февраля. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения правительства города Антон Бахлыков.

По его словам, новые пункты заработают в 1-й городской больнице, а к 20 мая должен открыться пункт выдачи на улице Силаева. Кроме того, запланирован ремонт больницы № 6 в Инкермане, где предусмотрен хоспис и отпуск наркотических сильнодействующих препаратов. Также полноценной аптекой станет бывший склад на Вакуленчука. Там горожане смогут получить необходимые льготные наркотические и психотропные препараты, сообщает FortPost.

Ранее портал iz.ru сообщал, что аптеки обяжут предлагать покупателям самые дешевые лекарства.