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Дело после гибели двоих детей при пожаре возбуждено в Хабаровском крае

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Уголовное дело по факту гибели двоих детей во время пожара в частном деревянном доме возбуждено в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба следственных органов Следственного комитета РФ по региону.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». На данный момент сотрудники СК проводят мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств трагедии, сообщает «Хабаровский край сегодня».

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Комсомольску-на-Амуре Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Антон Юрин отметил, то сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России регулярно проводят с жителями микрорайона профилактические беседы.

Предыдущее предупреждение о соблюдении мер безопасности при обращении с печами и электроприборами они проводили здесь в декабре 2017 года.

Ранее портал iz.ru сообщал, что при пожаре в частном одноэтажном деревянном доме с печным отоплением в поселке Менделеево города Комсомольска-на-Амуре погибли двое малолетних детей.

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