Прямой эфир

Производство полуфабрикатов из оленины наладили в Якутии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Якутии наладили производство полуфабрикатов из мяса северного оленя на базе акционерного общества «Таба». В 2018 году планируется выпустить около 100 т, сообщил ТАСС директор предприятия Александр Слепцов.

Производство заработало благодаря запуску убойных цехов и центра переработки при поддержке федеральных и региональных властей. По словам Слепцова, с начала года стартовало производство четырех видов колбасных изделий, котлет, пельменей и нарезок из оленины. Данная продукция пользуется спросом у жителей Якутии, а также районов республики.

Слепцов добавил, что с запуском убойных пунктов появилась возможность организовать безотходное производство, используя сухожилия и внутренние органы, применяемые при изготовлении биологически активных добавок, косметики и лекарств. Также директор предприятия полагает, что внедрение убойных цехов способствует увеличению доходов оленеводов: доходность с одного забитого оленя весом 40 кг увеличивается с 14 тыс. до 30–35 тыс. рублей, то есть почти вдвое.

Как сообщает ИА SakhaNews, оленеводством в Якутии занимаются 106 хозяйств и родовых общин, а в отрасли заняты 1792 человека. 150 тыс. оленей содержат в Якутии.

Ранее портал iz.ru сообщал, что «зомби-вирус» оленей способен заражать людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Национальный праздник оленеводов пройдет в городе Республики Коми
Тысячи оленей могут погибнуть из-за перепада температур на Ямале

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017