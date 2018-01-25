Производство полуфабрикатов из оленины наладили в Якутии

В Якутии наладили производство полуфабрикатов из мяса северного оленя на базе акционерного общества «Таба». В 2018 году планируется выпустить около 100 т, сообщил ТАСС директор предприятия Александр Слепцов.

Производство заработало благодаря запуску убойных цехов и центра переработки при поддержке федеральных и региональных властей. По словам Слепцова, с начала года стартовало производство четырех видов колбасных изделий, котлет, пельменей и нарезок из оленины. Данная продукция пользуется спросом у жителей Якутии, а также районов республики.

Слепцов добавил, что с запуском убойных пунктов появилась возможность организовать безотходное производство, используя сухожилия и внутренние органы, применяемые при изготовлении биологически активных добавок, косметики и лекарств. Также директор предприятия полагает, что внедрение убойных цехов способствует увеличению доходов оленеводов: доходность с одного забитого оленя весом 40 кг увеличивается с 14 тыс. до 30–35 тыс. рублей, то есть почти вдвое.

Как сообщает ИА SakhaNews, оленеводством в Якутии занимаются 106 хозяйств и родовых общин, а в отрасли заняты 1792 человека. 150 тыс. оленей содержат в Якутии.

Ранее портал iz.ru сообщал, что «зомби-вирус» оленей способен заражать людей.