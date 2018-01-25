Грузовик застрял колесами во льду на водохранилище в Амурской области

Грузовик застрял задними колесами в трещине, которая образовалась во льду на Зейском водохранилище Амурской области, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Амурской области.

Большегруз, перевозивший пиломатериалы, застрял задники колесами в трещине во льду Зейского водохранилища между поселками Хвойный и Горный, когда пересекал водоем в неположенном месте, сообщает Asn24.ru.

В данном месте нет санкционированной переправы, соответственно, качество льда никто не проверял. Сотрудники ведомства уточнили, что застрявший грузовик хозяева освободили из ледяного плена самостоятельно.