Мэй рассказала об «особенных отношениях» между США и Великобританией

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что между США и Великобританией сохранились «особенные отношения». Такое заявление она сделала по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Сегодня у нас была отличная дискуссия. Мы сохраняем эти по-настоящему особенные отношения между Британией и США. Стоя плечом к плечу, поскольку мы сталкиваемся с одними и теми же вызовами в мире, мы вместе работаем над тем, как их принимать и справляться с ними», –– цитирует ТАСС Мэй.

В свою очередь, Трамп заявил, что у него «по-настоящему отличные отношения с Мэй, хотя некоторые и в этом не верят».

«Что бы ни случилось, США всегда придут на помощь Великобритании», — заявил глава Белого дома.

Помимо общих «вызовов», лидеры США и Великобритании обсудили торговлю между двумя странами.

«Одновременно с этим работаем над удачными торговыми отношениями в будущем, которые будут выгодны нам обоим», –– добавила Мэй.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Дональд Трамп заявил о своих «хороших отношениях» с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.