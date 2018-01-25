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Навигация в бухте Золотой Рог во Владивостоке ограничена из-за морозов

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Движение судов в бухте Золотой Рог во Владивостоке ограничили из-за аномально сильных морозов, а также в связи с интенсивным нарастанием толщины льда в границах морского порта и на его подходах. Об этом сообщили в инспекции государственного портового контроля порта Владивосток. 

Навигация в порту закрыта для малых рыбопромысловых судов типа МРС, а сам порт работает в режиме штормового предупреждения, сообщает ИА PrimaMedia. Таким образом, к плаванию в акватории морского порта Владивосток допускаются только суда, «имеющие ледовый класс Ice 2 (ЛУ2, ЛЗ) по классификации Российского морского регистра судоходства или равнозначный ему ледовый класс иностранных классификационных обществ и главную силовую установку достаточной мощности». Помимо этого, капитаны пассажирских паромов, которые следуют в район острова Попова, обязаны предоставлять информацию о ледовой обстановке по маршруту следования после каждого рейса. Рейсы парома на остров Попова осуществляются с задержкой в 15–20 минут, а ледовая обстановка по маршруту в норме.

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