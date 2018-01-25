Пресс-конференция глав Минспорта России и ОКР. Видео

В Москве проходит совместная пресс-конференция Министра спорта России Павла Колобкова и первого вице-президента Олимпийского комитета РФ Станислава Позднякова.

Ранее МОК опубликовал критерии недопуска российских спортсменов на Олимпийские Игры в Пхенчхане. Список состоит из 17 пунктов, в их числе подозрение на употребление допинга, нахождение в списке Макларена, царапины на пробирках. Под подозрением — все, кто состоял в базе Московской антидопинговой лаборатории.