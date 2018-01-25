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Источник сообщил о перестановках в руководстве управления МВД по Москве

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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В руководстве управления МВД по Москве в скором времени ожидаются перестановки. Об этом источник в правоохранительных органах сообщил iz.ru в четверг, 25 января.

По его словам, все они согласованы с начальником Главного столичного управления министерства генерал-лейтенантом Олегом Барановым. По имеющейся информации, генерал-майор полиции Игорь Зиновьев, руководящий УВД по Восточному административному округу (ВАО), возглавит УВД по Центральному административному округу (ЦАО). Вместо него начальником УВД по ВАО станет нынешний замглавы главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД полковник Алексей Кузнецов.

Начальником УВД по Северному административному округу (САО) вместо полковника полиции Сергея Василевского станет нынешний глава УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам (ТиНАО) полковник полиции Шамиль Сибанов.

УВД по Юго-Восточному административному округу (ЮВАО) возглавит полковник полиции Борис Шейнкин, ныне являющийся замначальника УВД по Северо-Западному административному округу (СЗАО). Сейчас обязанности начальника УВД по ЮВАО временно исполняет полковник полиции Александр Крученов.

Какие должности займут Василевский и Крученов, не уточняется.

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