Кубанки примут участие во втором этапе Мировой серии по регби-7

Спортсменки Кубани примут участие во втором этапе Мировой серии по регби-7. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В составе команды — 12 игроков, среди которых есть и представительницы Кубани Дарья Лушина и Полина Буравлева. Обе спортсменки являются воспитанницами регионального центра спортивной подготовки по игровым видам, сообщает ИА KrasnodarMedia. В региональном министерстве физической культуры и спорта рассказали, что россиянки сыграют в группе «С» вместе с Фиджи, Ирландией и Канадой.

Соревнования среди женских команд будут проходить с 26 по 28 января в австралийском Сиднее.