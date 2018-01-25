Авиакомпания «Победа» отменила 26 рейсов в Ульяновск из-за аэропорта

Затянувшийся процесс сертификации аэродрома в аэропорту Баратаевска стал причиной отмены 26 рейсов между Москвой и Ульяновском в период с 16 по 28 февраля.

Пойти на такую меру компания была вынуждена после того, как получила от аэропорта уведомления о невозможности выполнения полетов в указанный период времени. Международный аэропорт Баратаевка был полностью реконструирован, но теперь у него затянулся процесс сертификации, сообщает 1ul.ru.

Продажу билетов на ежедневные рейсы — после получения всех необходимых согласований со стороны аэропорта — авиакомпания открыла 13 декабря 2017 года. На данный момент на период с 16 по 28 февраля 2018 года было продано более 2,7 тыс. билетов. Денежные средства за них пассажирам компания возместит в полном объеме.