Денис Мацуев в День влюбленных устроит поклонникам сюрприз
Российский пианист-виртуоз Денис Мацуев 14 февраля, в День всех влюбленных, выступит в концертном зале «Барвиха Luxury Village». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем iz.ru.
Музыкант представит слушателям программу «Классика и джаз». Отмечается, что проект задумывался Мацуевым как «сюрприз-подношение».
«Редкий случай, когда практически до самого последнего момента слушатели, следуя художественной концепции неожиданности, пребывают в неведении относительно деталей программы. Однако именно в этом заключен главный смысл — начиная с появления на сцене мастеров-музыкантов и звучания первых нот, постепенно шаг за шагом открывается удивительная палитра великих классических произведений, исполняемых в виртуозной импровизации», — говорится в пресс-релизе.
В концерте также примут участие лауреаты Всероссийского конкурса «Синяя птица».
Начало мероприятия запланировано на 20:00 мск. Стоимость билетов составит от 15 до 60 тыс. рублей.