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Денис Мацуев в День влюбленных устроит поклонникам сюрприз

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Российский пианист-виртуоз Денис Мацуев 14 февраля, в День всех влюбленных, выступит в концертном зале «Барвиха Luxury Village». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем iz.ru.

Музыкант представит слушателям программу «Классика и джаз». Отмечается, что проект задумывался Мацуевым как «сюрприз-подношение».

«Редкий случай, когда практически до самого последнего момента слушатели, следуя художественной концепции неожиданности, пребывают в неведении относительно деталей программы. Однако именно в этом заключен главный смысл — начиная с появления на сцене мастеров-музыкантов и звучания первых нот, постепенно шаг за шагом открывается удивительная палитра великих классических произведений, исполняемых в виртуозной импровизации», — говорится в пресс-релизе.

В концерте также примут участие лауреаты Всероссийского конкурса «Синяя птица».

Начало мероприятия запланировано на 20:00 мск. Стоимость билетов составит от 15 до 60 тыс. рублей.

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