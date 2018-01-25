Новый самолет-заправщик Ил-78М-90А совершил первый полет

В Ульяновске совершил первый полет новый самолет-заправщик Ил-78М-90А. Машина находилась в воздухе 35 минут — все системы отработали штатно.

Самолет отличается от предшественника Ил-76: модифицированным крылом, новыми двигателями, системой управления. «Летающий танкер» также имеет большую грузоподъемность.

Ил-78М-90А может использоваться в качестве военно-транспортного самолета. Заправщик теперь собирают в России, прежде он производился в Узбекистане.