Медведя заберут в цирк или зоопарк из леса в Новгородской области

Медведя заберут в цирк или зоопарк из леса в Окуловском районе Новгородской области, сообщила пресс-служба комитета охотничьего хозяйства и рыболовства по региону.

Возле поселка Кулотино на прошлой неделе был обнаружен медведь-сеголетка. По словам охотника Владимира Карпушенко, проживающего в поселке и обслуживающего данный участок, он стал выходить из леса к людям. Возраст медвежонка на вид составляет около одного года, сообщает «Новгород.ру».

В связи с этим региональный комитет охотничьего хозяйства и рыболовства вынес решение отловить медвежонка и перенаправить его либо в зоопарк, либо в цирк. Отлов животного будет проходить в период с 23 по 27 января.

Охотник уточнят, что об отстреле не может быть и речи, он будет просто отловлен. Также Владимир Карпушенко отметил, что — будь то годовалый медвежонок или крупный зверь — опасность представляют все дикие животные, которые выходят к человеку.