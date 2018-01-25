Путин заявил о скорой стабилизации ситуации вокруг Крыма

Президент России Владимир Путин спрогнозировал скорую стабилизацию ситуации вокруг Крыма.

Президент отметил, что это позволит региону социально-экономически развиваться ускоренными темпами.

«На сегодня не думаю, что ситуация вокруг Крыма является драматичной, напротив, уверен, что всё будет постепенно стабилизироваться», — цитирует "Риа Новости" Путина.

Российский лидер уверен, что после решения некоторых инфраструктурных вопросов развитие полуострова наберет темпы.

«Причем и в социальной сфере, и в сфере науки и образования, и в сфере развития производства по различным направлениям», — добавил Путин в ходе телемоста с ведущими вузами страны..

24 января в Европарламенте (ЕП) впервые представили экономический потенциал Крыма. Главный организатор мероприятия, депутат ЕП от Чехии Яромир Кохличек заявил, что многие жители стран Евросоюза поддерживают отмену антироссийских санкций.

Крым вновь вошел в состав РФ в 2014 году после проведенного референдума, на котором более 95% жителей региона высказались за присоединение к России. Несмотря на это, ЕС и США ввели против региона и России ряд ограничений.