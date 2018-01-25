Китайские бизнесмены готовы вложить 1 млрд рублей в теплицы под Омском

Бизнесмены из Китайской Народной Республики планируют вложить 1 млрд рублей, чтобы реализовать проект по строительству логистического центра на территории поселка Красный Яр в Омской области.

Официальный визит делегации города Шуанляо провинции Цзилинь (Китай) с участием областных властей прошел в Любинском районе. В рамках визита стороны подписали несколько важных соглашений, которые предусматривают крупные инвестиционные вложения в экономику Омской области, сообщает РИА «Омск-информ».

Соглашение о сотрудничестве в области экономики, торговли, а также образования, культуры и спорта подписали мэр города Шуанляо Ван Чжунюань и глава Любинского района Омской области Абай Ракимжанов. Также они подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта на строительство круглогодичных теплиц в поселке Красный Яр на сумму в 1 млрд рублей.

Трехстороннее соглашение о намерениях по реализации на территории Любинского района совместного инвестиционного проекта по строительству логистического центра с участием китайских инвестиций было заключена в рамках визита делегации Омской области в город Шуанляо в августе 2017 года.