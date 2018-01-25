Прямой эфир

Китайские бизнесмены готовы вложить 1 млрд рублей в теплицы под Омском

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бизнесмены из Китайской Народной Республики планируют вложить 1 млрд рублей, чтобы реализовать проект по строительству логистического центра на территории поселка Красный Яр в Омской области.

Официальный визит делегации города Шуанляо провинции Цзилинь (Китай) с участием областных властей прошел в Любинском районе. В рамках визита стороны подписали несколько важных соглашений, которые предусматривают крупные инвестиционные вложения в экономику Омской области, сообщает РИА «Омск-информ».

Соглашение о сотрудничестве в области экономики, торговли, а также образования, культуры и спорта подписали мэр города Шуанляо Ван Чжунюань и глава Любинского района Омской области Абай Ракимжанов. Также они подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта на строительство круглогодичных теплиц в поселке Красный Яр на сумму в 1 млрд рублей.

Трехстороннее соглашение о намерениях по реализации на территории Любинского района совместного инвестиционного проекта по строительству логистического центра с участием китайских инвестиций было заключена в рамках визита делегации Омской области в город Шуанляо в августе 2017 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Волгоградские бизнесмены отправились в Японию с экономической миссией
Королевство Бахрейн и Астраханская область договорились сотрудничать

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017