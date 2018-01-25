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Полиция проводит проверку после инцидента с оружием в самарской школе

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Самарские правоохранители проводят проверку о проносе пневматического оружия и дымовых факелов школьником в одну из школ города. Об этом сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Инцидент произошел утром в четверг, 25 января. Ученик одной из школ Самары 2002 года рождения принес в учебное заведение дымовые шашки и пневматическое оружие. Дымовые шашки ученик разбросал в коридоре школы. По словам советника директора Росгвардии Александра Хинштейна, школа не была оборудована кнопкой тревожной сигнализации и не охранялась: в дверях находилась только вахтерша, которая не досматривала учеников. Также отмечается, что ребенок, принесший оружие, был из «приличной семьи», а сама школа находится в хорошем районе.

В настоящее время полиция Самары проводит опрос школьников, сообщает НСН. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее портал iz.ru сообщал, что МВД Петербурга предлагает ввести завуча по безопасности в школах РФ.

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