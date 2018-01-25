Рекультивация полигона ТБО завершится в Псковской области к 2022 году

Рекультивация полигона твердых бытовых отходов завершится в Псковской области к 2022 году, сообщил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов на сессии Псковского областного собрания сегодня, 25 января.

Полигон твердых бытовых отходов будет рекультивирован в несколько этапов. Так, в 2018 году предполагается начать стабилизацию свалки и подготовить все необходимые документы. Подготовка продлится до 2020 года. В 2021–2022 годах должна произойти полная рекультивация твердых бытовых отходов, сообщило Псковское агентство информации.

По словам Александра Кузнецова, земельный участок под новый полигон должен быть выбран в ближайшее время. Все необходимые документы, проект для строительства уже подготовлены. Также составлена смета для проведения работ.

Выбор нового места для полигона достаточно сложен, по причине требований по нормам размещения. Участок должен находиться за пределами жилой зоны и размер санитарных зон вокруг него должен составлять не менее 500 м.