Хабенский и Минаев представили фильм «Селфи»

Актер Константин Хабенский, исполнивший главную роль, и автор сценария, писатель Сергей Минаев в четверг, 25 января, представили фильм «Селфи» режиссера Николай Хомерики.

Начало проката намечено на 1 февраля.

По сюжету главный герой-писатель борется за свою личность с двойником.

«Это фильм про одиночество и про попытку себя перезапустить. У каждого из нас есть несколько шансов меняться», — цитирует ТАСС Сергея Минаева.

Хабенский считает, что кризисы, описанные в книге «ДухLess XXI века. Селфи», по которой снят фильм, помогают двигаться человеку вперед.

22 января российская спортивная драма «Движение вверх» режиссера Антона Мегердичева в РФ и СНГ побила рекорд «Аватара» Джеймса Кэмерона по кассовым сборам.

Картина «Движение вверх» о сенсационной победе советской сборной по баскетболу на Олимпиаде 1972 года всего собрала 2,3 млрд рублей и 347,1 млн рублей за последние выходные. «Аватар» же собрал 336,8 млн рублей за четвертый уикенд.