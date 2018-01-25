Матвиенко встревожена нарастанием пессимизма в мире

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что значительная часть человечества страдает от дефицита оптимизма и веры в стабильное будущее из-за разрыва в интеллектуальном и духовно-нравственном наполнении общественной жизни.

Об этом она заявила в четверг, 25 января, на открытии VI Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации.

«Набирает силу понимание светского характера государственности как ограничения роли религии... верующих, вытеснение их на обочину гражданского общества», — цитирует ее «Интерфакс».

По ее мнению, это привело к росту нетерпимости, как религиозной, так и политической.

18 января Матвиенко выразила тревогу в связи с принятием Верховной радой Украины закона о реинтеграции Донбасса.

Она отметила, что документ говорит о нежелании Киева соблюдать Минские соглашения и создает ситуацию, в которой Киев может бесконтрольно применять оружие. Кроме того, Россию в тексте закона назвали «страной-агрессором».